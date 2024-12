AD

Ils font appel à votre générosité. Les bénévoles de l’association Les Amis du Liban à Monaco organisent une collecte de dons en faveur de la population libanaise mercredi 11 et jeudi 12 décembre devant l’enseigne Carrefour du centre commercial de Fontvieille.

Lait en poudre, chocolat, riz, farine… l’association monégasque Les amis du Liban appelle aux dons de produits d’hygiène et de denrées alimentaires non périssables, pour venir en aide à la population libanaise. L’association récolte aussi des jouets neufs ou en très bon état, pour les enfants libanais à l’approche des fêtes de fin d’année.

Ces produits seront envoyés en urgence au Liban, où une lueur d’espoir renaît, deux semaines après le cessez-le-feu signé entre Israël et le Hezbollah. Un soulagement « pour nous et les familles libanaises que nous aidons », évoque Lana Bouery Smeha, coordinatrice de l’association, derrière le stand de collecte. « Il faut toujours les soutenir, parce que même s’il n’y a plus de guerre, officiellement, les gens se retrouvent dans une situation très précaire. Ce n’est pas parce qu’il y a la trêve qu’il faut oublier le Liban« , ajoute-t-elle.

C’est une goutte d’eau par rapport aux besoins

La présidente de l’association, Bouran Hallani, s’est aussi rendue sur place du 11 au 23 novembre.

Quinze tonnes de vêtements, jouets, produits d’hygiène et denrées alimentaires ont été apportées aux familles libanaises. « L’idée c’était d’être vraiment proche des gens et aire du porte à porte pour aider chaque personne« , raconte Bouran Hallani. « Les besoins sont énormes, ils manquent de tout. Quand le conteneur s’est ouvert, on était très content, mais quand on a commencé à mettre les produits sur les étagères pour voir comment on allait distribuer, j’ai craqué. Comment on allait aider ces gens-là ? Ce n’est rien. C’est une goutte d’eau par rapport aux besoins.«

Depuis l’offensive de l’armée israélienne, le 24 septembre, l’association a aidé plus de 3 200 personnes. La présidente de l’association compte retourner au Liban d’ici Noël avec quelques bénévoles. Une nouvelle mission pour être au plus près des familles libanaises et distribuer les denrées collectées les 11 et 12 décembre au centre commercial de Fontvieille.

