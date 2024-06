Le Conseil National de Monaco rejette le budget

AD

Pour la première fois, le Conseil National rejette un projet de budget présenté par le Gouvernement princier. Réunis vendredi soir en séance publique, au lendemain de débats très animés, les élus ont voté contre le texte. Ils comptent ainsi se faire entendre sur deux sujets sensibles : le logement domanial et la restructuration du Centre commercial de Fontvieille.

Les échanges tendus de jeudi soir lors de l’examen du premier projet de budget rectificatif ne laissaient guère de doute sur la suite des événements. Lors de la séance de vote du vendredi 21 juin 2024, le Conseil National de Monaco a rejeté le texte du gouvernement princier. Un absent, 22 votes contre, et une abstention. En l’occurence celle de l’ancienne Présidente du CN, Brigitte Boccone-Pagès. Malgré de fréquentes menaces antérieures, c’est la première fois dans l’histoire politique de Monaco que les élus disent « non » à un projet de budget du gouvernement.

Après des échanges houleux au sujet du logement domanial et du centre commercial de Fontvieille, ils ont donc décidé d’aller au bout de leur ultimatum. En effet, les Conseillers nationaux avaient prévenu en amont que faute de projet concret sur les deux dossiers concernés, ils apposeraient une fin de non-recevoir au projet de budget.

Un geste politique

Le président du Conseil National défend “un vote politique” qui vient – selon lui – “rééquilibrer les pouvoirs des institutions”. Lors d’une rencontre avec la presse, organisée dès le lendemain du vote, Thomas Brezzo a justifié cette offensive. Il expliqué que les élus avaient pris leur décision après deux réunions privées « catastrophiques » ayant révélé « les promesses non-tenues » du Gouvernement princier. Parmi les Conseillers nationaux présents, Jean-Louis Grinda a estimé que « la faiblesse eut été de faire comme si tout allait bien » . Toutefois, s’il revendique « une action forte » , il reconnaît que celle-ci « ne modifie en rien la vie de la Principauté ».

De fait, le rejet du projet de budget rectificatif 2024 ne provoque pas le moindre blocage dans le fonctionnement des services de l’Etat. Contrairement aux Etats-Unis, où l’on parle régulièrement de risque de « shutdown », l’administration monégasque continue de tourner sur la base du projet de budget primitif adopté fin 2023.

Rendez-vous en automne

Les débats reprendront donc au mois d’octobre lorsqu’un second projet de budget rectificatif arrivera sur la table du Conseil National. À ce moment-là, le Ministre d’Etat – Pierre Dartout – aura laissé son poste à son successeur désigné, Didier Guillaume. En attendant, l’ancien préfet de la Région PACA dit simplement « prendre acte » du vote des élus. Apparemment peu perturbé par la tournure des événements, il assure que « ce rejet n’empêchera pas l’État de poursuivre son action et d’assumer ses engagements » .

De plus, dans un entretien publié par Monaco-Matin, Pierre Dartout déplore « des accusations injustes et inexactes » concernant un supposé manque de transparence et de fiabilité de la part du gouvernement. « La transparence, c’est que chacun est à sa place, tranche -t-il. Le gouvernement, sous l’autorité du Prince, gouverne (…) Le Conseil National vote les lois, dont celle du budget. Il est, bien sûr, indispensable d’informer ce dernier en toute transparence. Parfois, il faut quand même laisser l’État négocier et mettre en œuvre sa politique (…) quitte à expliquer ensuite » . Entre les deux côtés de la place de la Visitation, tout semble être question d’interprétation.

