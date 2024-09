AD

AD

Après la rentrée scolaire ce lundi, c’est l’heure de la rentrée politique pour le Conseil national. L’occasion de présenter les grands enjeux de cet automne budgétaire et parlementaire, et de questionner les Monégasques sur des sujets qui les touchent au quotidien.

Les Monégasques doivent recevoir un courrier, ce mercredi matin, dans leur boîte aux lettres. Il s’agit d’un questionnaire destiné aux plus de 18 ans, inscrits sur les listes électorales de la Principauté Les Monégasques devront répondre, anonymement à divers sujets, comme le logement, l’éducation, la mobilité, et l’emploi, par exemple. L’objectif ? « Connaître les besoins et les attentes des Monégasques« , répond le président du Conseil national Thomas Brezzo. Il faut une dizaine de minutes pour remplir le questionnaire, totalement anonyme. Un code unique est indiqué sur le courrier. Un QR code à scanner y figure aussi, pour celles et ceux qui souhaitent répondre en ligne. Ce questionnaire est à renvoyer avant le 30 septembre.

play_arrow Le Conseil national lance une grande consultation auprès des Monégasques Le président du Conseil national Thomas Brezzo

L’autre grand sujet de cette rentrée politique concerne la mobilité à Monaco. C’est par la presse que les conseillers nationaux ont appris la fermeture nocturne de la ligne ferroviaire Nice – Vintimille à partir de ce dimanche 15 septembre, jusqu’au 25 juin 2025. Concrètement, aucun train ne circulera du dimanche au jeudi, de 21 heures à 6 heures. Une situation aux multiples conséquences pour les travailleurs pendulaires et pour les touristes souhaitant se déplacer en soirée, ou tôt le matin. « Notre étonnement est d’autant plus grand qu’aucune annonce n’est faite sur les solutions de substitutions pour permettre aux travailleurs ou aux visiteurs de venir en Principauté de Monaco« , ajoute Thomas Brezzo.

play_arrow Le Conseil national s'inquiète de la suppression de certains trains entre Nice et Vintimille Le président du Conseil national, Thomas Brezzo

Cette rentrée politique marque aussi l’arrivée d’un nouveau Ministre d’Etat, Didier Guillaume, et d’un Gouvernement Princier en partie renouvelée. L’occasion, pour le Conseil national, de partir sur de nouvelles bases dans les relations entretenues avec le Gouvernement, après avoir refusé de voter le Budget Rectificatif au printemps. Les conseillers nationaux attendent toujours des mesures concrètes en vue de l’examen du 2ème Budget Rectificatif 2024 en octobre. « Il y a une continuité dans la fonction du Ministre d’Etat. Les promesses qui ont été faites par le Gouvernement doivent être respectées. Nous attendons toujours cette opération intermédiaire domaniale de 60 logements qui doit être annoncée, et que des décisions soient prises sur le centre commercial de Fontvieille« , poursuit le président du Conseil national.

play_arrow Les conseillers nationaux attendent des mesures concrètes du Gouvernement Princier Le président du Conseil national Thomas Brezzo

L'équipe