C’est une tendance en vogue sur les réseaux sociaux : consommer du jus de citron chaud le matin à jeun. Alors, stop ou encore ? Réponse avec la naturopathe Charlotte Jacquet.

play_arrow Le jus de citron chaud à jeun : bonne ou mauvaise idée ? Charlotte Jacquet

D’où vient cette pratique ?

Le citron est riche en vitamine C et en antioxydants. Il peut donc participer à la détoxification du foie, à la digestion et à stimuler le système immunitaire. Cependant, en naturopathie, l’individualité prime toujours. Clairement, cette pratique n’est pas adaptée à tous, notamment aux personnes neuroarthritiques, par exemple. Elles devraient éviter le jus de citron chaud à jeun, particulièrement en hiver, car cela peut entrainer une déminéralisation sur le long terme.

Par ailleurs, l’eau chaude altère les bienfaits de la vitamine C du citron. Enfin, le PH acide de cet agrume, compris entre 2 et 2,5, peut agresser les muqueuses et avoir des effets négatifs sur le système digestif. Sans oublier, son action fragilisante sur l’émail des dents.

Alors, si vous souhaitez opter pour un geste healthy, préférez boire un verre d’eau tiède à jeun, sans citron.

Cela réhydratera votre organisme et préparera votre système digestif pour le petit-déjeuner !

Charlotte Jacquet et sa vision holistique

Naturopathe et conférencière, Charlotte propose un accompagnement via le programme SEASON. Objectif : répondre aux défis de la société moderne tout en préservant sa santé, saison après saison.

Ce programme propose de rétablir l’équilibre intérieur, de détoxifier le corps ou encore de comprendre quels aliments soutiennent votre santé.

