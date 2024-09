AD

My Positive Impact revient aujourd’hui sur le manque d’empathie et le lien avec l’inaction climatique.

play_arrow Le manque d’empathie et l’inaction climatique Céline Brugioni

Qu’est-ce que l’empathie ?

Un petit rappel pour démarrer. L’empathie est la capacité à se mettre à la place de l’autre, à ressentir et comprendre ses émotions. Malheureusement, dans nos sociétés, l’empathie pointe au second plan. En effet, elle est souvent écrasée par l’individualisme et la compétition. Conséquence : cela nous coupe les uns des autres et engendre une anesthésie collective face aux souffrances qui ne nous touchent pas directement.

L’inaction climatique découle de notre incapacité à ressentir la détresse de ceux qui essuient les effets du changement climatique. Elle joue un rôle majeur dans nos actions en faveur de la planète.

Renforcer l’empathie pour oeuvrer pour l’environnement

Evidemment, il n’est pas question de porter le poids du monde sur ses épaules. Il s’agit plutôt de développer une conscience plus large et plus sensible. Le but : agir non pas par culpabilité, mais par une réelle compréhension et solidarité avec ceux qui sont déjà touchés par les effets du changement climatique.

Par ailleurs, l’empathie se cultive comme une compétence, elle fait partie de ce qu’on appelle les compétences psychosociales. C’est là que l’éducation entre en jeu !

L’enseigner dès le plus jeune âge, c’est ouvrir les enfants à une compréhension du monde qui dépasse leurs expériences immédiates. Il est essentiel de le faire de manière positive, en montrant que cette compétence peut enrichir leur vie et celle des autres, plutôt que de les accabler avec des réalités trop lourdes.

In fine, cela permettrait de former des citoyens capables de comprendre l’importance de leur rôle dans la société.

