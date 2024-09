Le Monte Carlo Jazz Festival 2024 dévoile sa programmation

AD

Ayo, Level 42, le duo Mathieu Chedid et Thibault Cauvin… la programmation du Monte-Carlo Jazz Festival 2024 a été dévoilée ce jeudi 12 septembre par la direction artistique de la Société des Bains de Mer. Une programmation éclectique pour cette 18ème édition qui se déroulera du 20 novembre au 1er décembre 2024 à l’Opéra Garnier de Monte-Carlo.

L’Opéra Garnier de Monte-Carlo vibrera au rythme du Jazz pendant deux semaines. La 18 édition du Monte-Carlo Jazz Festival se déroulera du 20 novembre au 1er décembre 2024, avec une programmation qui s’annonce riche et diverse. L’événement s’ouvrira par un concert des étudiants de l’Académie Rainier III, le 20 novembre.

A l’affiche, vous retrouverez notamment la chanteuse germano-nigériane Ayo, connue pour son tube « Down on my knees« , sorti en 2006. Le groupe britannique Level 42, avec ses titres pop-rock devenus très populaires pendant la période de la New Wave, sera également sur scène. Sans oublier la venue de -M-, Mathieu Chedid, et Thibault Cauvin, en duo pour interpréter à la guitare les plus grands tubes pop et classique. Plein d’autres artistes sont également attendus. La programmation complète est à retrouver dans cette vidéo diffusée par la SBM. https://www.youtube.com/watch?v=gM86VNAvbLE

play_arrow Une programmation éclectique Alfonso Ciulla, directeur artistique de la SBM

De jeunes talents, connus sur les réseaux sociaux, sont également de la partie, comme la chanteuse de jazz américaine Stella Cole, le 30 novembre. Elle réinvente les tubes des plus grandes crooneuses, dans la lignée de Judy Garland et Barbra Streisand. … comme des artistes plus expérimentés. L’idée, pour la direction artistiques de la Société des Bains de Mer, c’est bien de montrer les différentes facettes du Jazz.

play_arrow Toutes les générations se retrouvent dans cette programmation Alfonso Ciulla, directeur artistique de la SBM

Un ciné-concert est enfin prévu, pour clôturer ce festival le 1er décembre ! Le film Whiplash, de Damien Chazelle, sera projeté à l’Opéra Garnier. Les musiques du film seront jouées en live par un orchestre présent dans la salle. Les places sont à réserver en ligne sur le site de la Société des Bains de Mer, ou dans les points de vente habituels.

