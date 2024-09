Le nouveau refuge de la SPA de Monaco ouvre ses portes

AD

LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont inauguré ce lundi 16 septembre 2024 le nouveau refuge de la SPA de Monaco.

Anciennement situé à Èze, le refuge de la SPA de Monaco siège désormais à Peille. Il a fallu deux ans de travaux, depuis la pose de la première pierre, pour que le bâtiment soit fin prêt. L’association présidée par la Princesse Charlène bénéficie désormais d’une structure beaucoup plus moderne, sur un site plus vaste et dans un environnement protégé, comme nous l’explique l’architecte des lieux, Mickle Bourel.

Un havre de paix pour les animaux en détresse

Le nouveau refuge de la SPA de Monaco pourra accueillir jusqu’à 40 chiens, dont 6 en quarantaine, et environ 50 chats, dont 7 en quarantaine. Ce site de 2 340 m² présente de nombreux avantages par rapport à l’ancien, comme nous l’explique Océane Barascut, responsable du refuge, qui vient tout juste de finaliser le déménagement des animaux depuis l’ancien site.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence des autorités monégasques et des autorités françaises, des membres du Conseil d’Administration et des collaborateurs de la SPA de Monaco, des partenaires du projet et du maire de Peille, Cyril Piazza.

