Le Palais Princier retrouve ses concerts d’été

Chaque été, la Cour d’Honneur du Palais Princier se transforme en salle de concert à ciel ouvert pour les musiciens de l’OPMC. L’édition 2024 de ces concerts d’été a commencé jeudi avec une prestation du pianiste Alexandre Kantorow.

Tous les étés depuis 1959, l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo (OPMC) propose des concerts d’été dans un lieu exceptionnel : la Cour d’Honneur du Palais Princier. Cette année, le programme court jusqu’au jeudi 8 août avec des chefs et solistes plébiscités dans le monde entier.

Premier aide du camp de S.A.S le Prince Albert II et lui-même musicien, le Colonel Luc Fringant a la responsabilité d’organiser ces concerts d’été. Ainsi, il met un point d’honneur à perpétuer la vocation voulue, en son temps, par le Prince Rainier. « À l’époque, le Prince constate qu’il ne se passe pas grand chose l’été en Principauté. Il décide donc de proposer ces concerts exceptionnels dans la Cour d’Honneur (…) Le public vient surtout pour accéder à ce lieu privilégié, puisque nous sommes vraiment dans la résidence du Prince (…) Ensuite, pour la programmation, nous recherchons un équilibre subtil entre les grandes œuvres du répertoire classique et des créations plus modernes et plus faciles d’accès. »

Alexandre Kantorow et Liszt

La première des sept représentations de l’été a eu lieu jeudi 11 juillet. Ancien artiste résident de l’OPMC et habitué des concerts d’été du Palais, Alexandre Kantorow a eu l’honneur d’ouvrir le bal. Sous la direction du Chef-d’orchestre américain James Gaffigan, le pianiste français a interprété le Concerto n°2 de Franz Liszt, son compositeur favori. « C’est autant un poème symphonique qu’un concerto avec plusieurs sections dans un seul bloc et des transitions très rapides. On entend en très peu de temps énormément de changements d’atmosphère (…) On passe vraiment de l’enfer macabre à des moments de paradis et des moments de salon très Chopin » , détaille le soliste.

Enchanté par le cadre et l’ambiance de la Cour d’Honneur, le lauréat 2019 du Concours Tchaïkovski souligne toutefois la difficulté de jouer en plein air. « Chaque instrument doit y mettre du sien pour que ça fonctionne. Comme on ne peut pas jouer sur la résonance, on doit apporter un vrai soin à chaque fin de phrase, à tenir et ne rien lâcher » , nous explique Alexandre Kantorow.

Un ami de l’OPMC

Pour autant, le pianiste savoure ces concerts d’été. « J’ai un lien tellement familial avec l’orchestre. Ça fait partie des rendez-vous que j’attends régulièrement, confie-t-il. De plus, en termes de choix de programme c’est un bonheur (…) C’est un tout. Nous avons de beaux souvenirs qui se créent. L’engouement de Didier de Cottignies (ndlr: le délégué-artistique de l’OPCM) est très communicatif et nous avons envie d’être là pour lui et d’être à la hauteur de la fidélité qu’il nous donne. »

La programmation 2024 des Concerts d’été du Palais propose encore plusieurs temps forts jusqu’au 8 août. Parmi eux : deux soirées sous la direction du célèbre Chef-d’orchestre italien Riccardo Muti, les 26 et 28 juillet. On peut retrouver la programmation et la billetterie sur le site de l’OPMC.

