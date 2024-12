AD

AD

Chaque lundi place à My Positive Impact. Aujourd’hui, Bénédicte Tesson revient sur une idée reçue : le recyclage résoudra la crise des déchets !

play_arrow Le recyclage peut-il suffire à enrayer la crise des déchets ? Bénédicte Tesson

Le recyclage : grand rappel

Recycler, c’est donner une nouvelle vie aux matériaux qu’on a déjà utilisés en passant par une phase de transformation. Ainsi, une bouteille en plastique, collectée, puis triée deviendra un pot de fleur ou un sac.

L’idée et le principe du recyclage c’est d’offrir une seconde vie et réduire l’utilisation de nouvelles matières premières.

Pourtant, cette approche a ses limites. A peine, 9 % des plastiques produits dans le monde sont recyclés. Le reste finit en décharge, incinéré ou alors dans nos océans.

On produit tellement de déchets que même les meilleures infrastructures de recyclage peuvent se retrouver dépassées. Enfin, les produits électroniques notamment, sont encore plus problématiques. Même avec de bons systèmes, ils contiennent des matériaux complexes et parfois dangereux, très difficiles à recycler.

Comment limiter au mieux notre impact ?

Il existe la règle des 3 R.

Le premier R pour réduire nos déchets en achetant seulement ce dont on a besoin et en choisissant des produits sans emballage.

Le deuxième R : on réutilise tout ce qu’on peut. Pour cela on achète d’occasion, on répare, on prête, on loue…

Et enfin, le troisième on recycle, et pour cela, on trie nos déchets pour qu’il puisse retourner dans le bon circuit de recyclage. Cette technique permet de désengorger les centres de tri par exemple.

L'équipe