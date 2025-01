Le skyr : les dessous de cet aliment super protéiné

AD

Le skyr a envahi les rayons des supermarchés ces dernières années. Vendu à prix d’or, il est présenté comme un super aliment. Analyse de Charlotte Jacquet sur Radio Monaco Feel Good.

Le skyr sous toutes ses coutures

Ce produit laitier d’origine islandaise est souvent comparé à un yaourt. Mais il a une texture beaucoup plus ferme, proche d’un fromage blanc. Il est fabriqué en égouttant le petit-lait après la coagulation du lait, que ce soit de vache, de chèvre ou de brebis. Les marques le vantent comme étant l’aliment le plus riche en protéines. Ainsi chaque portion de Skyr contiendrait 15 à 20 grammes de protéines, soit deux fois plus qu’un yaourt grec classique. Pourtant, en examinant leur composition de plus près, il y a une autre réalité !

En creusant un peu, on s’aperçoit que pour 100 grammes, le skyr contient entre 10 et 14 grammes de protéines, selon les marques. Ce n’est pas si différent d’un fromage blanc battu à 20% de matière grasse, qui apporte

environ 12 grammes de protéines pour 100 grammes.

Pas si protéiné !

Le skyr est déshydraté, ce qui concentre artificiellement les protéines. Mais quand on compare les portions recommandées, c’est-à-dire 125 grammes pour ce produit laitier islandais contre 200 grammes pour le fromage blanc, on se rend compte que le fromage blanc fournit plus de protéines en quantité égale. Le fromage blanc vous donne 24 grammes de protéines pour 200 grammes, contre 16 grammes pour le Skyr dans une portion de 125 grammes.

