Le Tour de France a fait vibrer Monaco et le Prince Albert II

Au micro de Radio Monaco, S.A.S. Le Prince Albert II se réjouit d’accueillir le Tour de France. Retrouvez l’interview du Souverain.

L’étape finale du 111e Tour de France a remporté un franc succès populaire. De Monaco à Nice en passant par Beausoleil, La Turbie, Eze et Villefranche-sur-Mer, des dizaines de milliers de personnes ont assisté au spectacle de la Grande Boucle. L’ambiance était particulièrement joyeuse et festive.

Dès les premières heures de la journée, à Monaco, le ton était donné. La parade à vélo “Courons pour la paix”, organisée par Peace and Sport, a réuni une quarantaine de personnes. Athlètes, champions pour la paix et personnalités influentes ont parcouru le tracé de l’ultime contre-la-montre. S.A.S. le Prince Albert II a donné le coup d’envoi de la parade, heureux de mettre en lumière les actions de l’ONG.

En outre, le Souverain s’est rendu sur le Village du Tour, installé sur le Port Hercule. Son épouse la Princesse Charlène l’accompagnait.

De nombreux cyclistes professionnels vivent à Monaco

Une cinquantaine de cyclistes professionnels résident en Principauté. Tadej Pogacar est l’un d’entre eux. Le Slovène a écrasé la concurrence.

Ce dimanche, à Nice, il s’est offert une 6e victoire d’étape dans ce Tour de France 2024 et un 3e titre sur la Grande Boucle. Pogacar termine avec plus de six minutes d’avance sur Jonas Vingegaard. Le Danois s’était élancé sur le Tour après une préparation tronquée du fait d’une terrible chute sur le Tour du Pays basque, début avril.

Côté Français, Guillaume Martin est le meilleur au classement général. Membre de l’équipe Cofidis, il termine à la 13e place.

