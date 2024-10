Le tri des déchets : est-ce vraiment utile ?

AD

C’est la question que tout le monde se pose : le tri des déchets est-il réellement utile et respecté ? Pour décrypter cette idée reçue, place à Bénédicte Tesson.

Une vidéo à l’origine de la confusion !

Cette idée reçue nait d’une vidéo virale sur la toile. On y voyait un camion ramasser toutes les poubelles, sans aucune distinction. De quoi faire douter les citoyens qui trient consciencieusement leurs déchets. Pour en avoir le coeur net, Bénédicte Tesson a visité le centre de tri de Nice. Un déplacement pour constater l’engagement des salariés mais aussi la technicité des machines installées. Des tapis roulants ingénieux capables de séparer les bouteilles en plastiques, des canettes, des papiers et des cartons. Ensuite, ce sont de gros aimants qui trient les métaux. Bref, un ballet impressionnant de moyens humains et mécaniques.

Pourrions-nous éviter le tri des déchets à la maison ?

Quand on voit à quel point la technique est rodée, on peut se demander si en tant que citoyens nous ne pourrions pas éviter la case tri à la maison !

Selon Bénédicte non, puisque c’est cette première étape qui assure un tri efficace. Il est primordial pour éviter la saturation des systèmes et assurer la qualité à la sortie du centre.

Par ailleurs, trier permet de nourrir les filières de recyclage. Ainsi, le verre retourne en verrerie, le papier en papeterie et le plastique s’offre une seconde vie. Aujourd’hui en France selon l’ADEME, 60% des emballage en verre, en papiers ou en carton, sont recyclés, et 30% pour les emballages plastique !

