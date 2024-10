Les actions individuelles en matière d’écologie ont-elle un impact ?

AD

Décryptage d’une idée reçue qui a la peau dure : les actions individuelles en matière d’écologie ne servent à rien. Il est possible de se demander si le tri des déchets ou la réduction de sa consommation d’eau pèsent réellement dans la balance. D’ailleurs, selon une récente étude, cent entreprises sont responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre. De quoi nous faire douter de l’importance de poursuivre nos efforts individuels.

Nos actions individuelles comptent !

Nous avons tendance à nous polariser sur la valeur absolue et chiffrée des conséquences de chacun de nos actes. Vous stoppez votre consommation de viande, évidemment vous allez diminuer de façon impalpable les émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Donc, si vous vous arrêtez à ce constat, difficile de se convaincre qu’arrêter de manger de la viande est un geste impactant. Sauf qu’il s’agit d’un raisonnement incomplet. La valeur de nos actions individuelles réside dans l’effet de vague qu’elle génère. C’est l’addition des initiatives qui engendre un résultat positif !

L’effet de vague

Il y a deux aspects qui constituent l’effet vague. Le premier est en effet le cumul des actions. Le geste individuel s’inscrit dans le collectif.

Si on reprend l’exemple de manger moins de viande, voici un chiffre qui montre à quel point cette décision peut peser. Si chaque Français réduisait sa consommation de viande de 30 %, on économiserait l’équivalent des émissions annuelles de cinq millions de voitures !

Par ailleurs, lorsque vous choisissez tel ou tel geste en faveur de l’environnement vous lancez et participez à une dynamique collective. Vous inspirez les gens autour de vous. Vous êtes à la source d’une spirale.

Quand vous changez vos habitudes en tant que consommateurs, les entreprises s’adaptent. Ce n’est pas pour rien qu’aujourd’hui on est en plein boom du bio, du vrac ou encore des vêtements éco-responsables !

