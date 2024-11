AD

Comme chaque lundi, place à My Positive Impact avec Bénédicte Tesson. Aujourd’hui, on s’intéresse à l’impact des activités humaines sur le réchauffement climatique.

Les activités humaines accélèrent-elles le réchauffement climatique ? Bénédicte Tesson

Cycle normal ou accélération ?

La Terre a déjà traversé des périodes glaciaires et interglaciaires, c’est un fait. Mais, les scientifiques sont formels : nos activités réchauffent la planète.

Les réchauffements naturels prennent beaucoup plus de temps. Celui que nous vivons actuellement est dix fois plus rapide que ce qu’on observe dans les cycles géologiques

précédents ! Par ailleurs, les niveaux de CO2 et d’autres gaz à effet de serre atteignent aujourd’hui des sommets jamais vus auparavant. Et ce n’est pas un hasard si cette

accélération coïncide avec le début de l’ère industrielle.

La Terre n’arrive pas à absorber le surplus de Co2

En effet, nos activités humaines émettent un surplus de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, nos puits de carbone naturels — forêts, sols, océans — font de leur mieux,

mais ils sont débordés. Puisque leur capacité est dépassée, les gaz s’accumulent dans l’atmosphère.

Résultat : on observe une montée en puissance des canicules, des tempêtes et autres événements climatiques extrêmes. Des exemples concrets de réchauffement climatique.

Des technologies pour créer des puits de carbone artificiels sont en développement. Mais elles sont encore loin d’être prêtes à grande échelle. De plus, on ne connait pas

toujours tous les effets des solutions artificielles et des conséquences en chaine qu’elles pourraient provoquer.

La seule alternative dont on soit certains est de tendre vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C’est d’autant plus important que, une fois dans l’atmosphère, ces gaz restent piégés pendant des décennies, voire des siècles. Le CO2, par exemple, peut rester plus de 100 ans !

