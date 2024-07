Les athlètes monégasques sont prêts pour Paris 2024

AD

Les épreuves des Jeux Olympiques 2024 ont commencé, et nos athlètes monégasques sont désormais tous sur place.

Ils avaient été présentés le 27 juin par le Prince Albert II et la Princesse Charlène, à l’exception de Marvin Gadeau, dont la confirmation de participation aux jeux a été validée quelques jours plus tard. Le judoka monégasque, ainsi que Xiaoxin Yang (tennis de table) et Marie-Charlotte Gastaud (athlétisme), sont arrivés ce mercredi. Ils ont été suivis le lendemain par Lisa Pou et Théo Druenne (natation), accompagnés de leurs entraîneurs.

Le premier à arriver a été le rameur Quentin Antognelli. il est le premier à concourir le samedi 27 juillet à 9h pour l’épreuve d’aviron. Âgé de 29 ans, il participe à ses deuxièmes Jeux Olympiques après ceux de Tokyo en 2020. Son palmarès inclut une victoire en repêchage de skiff masculin aux Championnats du monde 2015 et une médaille d’or en aviron côtier avec Giuseppe Alberti. Il obtient également une médaille de bronze en double sculls aux Championnats du monde côtiers de Monaco de 2016. En 2018, il a terminé 6e aux Championnats d’aviron de Shanghai et cinquième en finale D aux Championnats du monde d’aviron à Plovdiv. Un nouveau défi l’attend pour cette édition 2024, avec des objectifs bien définis.

Le 28 juillet, la pongiste Xiaoxin Yang âgée de 36 ans commence son premier match. Il s’agit de sa deuxième participation après les Jeux Olympiques de Tokyo, où elle avait terminé 17e. Cette joueuse franco-monégasque d’origine chinoise a atteint les quarts de finale de la Champions League en 2010. Elle est triple championne de France par équipes, vainqueur de l’Open de Croatie ITTF en 2014, et finaliste de la Coupe d’Europe par équipes la même année. En 2016, elle a remporté le titre de championne de France en simple et en double. Elle a également obtenu la médaille d’argent aux Jeux méditerranéens de 2018, la médaille d’or aux Jeux méditerranéens de 2022, et la médaille d’argent aux Jeux européens de 2023.

Le plus jeune membre de la délégation monégasque, Théo Druenne, porte-drapeau aux côtés de la nageuse Lisa Pou, se prépare à s’élancer dans sa première épreuve de natation sur 800 mètres nage libre le 29 juillet. Agé de 19 ans, Théo avait déjà participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, où il s’était classé à la 28e place au 1500 mètres nage libre. En 2022, il a remporté la médaille d’or au 10 kilomètres lors de la Coupe de France junior 2. L’année suivante, lors des Jeux des Petits États d’Europe à Malte, il a décroché des médailles d’or dans les épreuves de 1500 mètres et 800 mètres nage libre. En 2023, Théo a également remporté une médaille de bronze au 5 kilomètres lors des Championnats de France junior 3 à Montluçon. Par ailleurs, il a terminé à la 43e place au 400 mètres nage libre lors des Championnats du monde qui se sont tenus à Fukuoka.

Dernier ajout à l’équipe monégasque, le judoka Marvin Gadeau, âgé de 23 ans, débute les éliminatoires dans la catégorie +100 kg le 2 août. Marvin a commencé sa carrière sur la scène internationale en tant que cadet en représentant la Côte d’Ivoire aux Championnats d’Afrique Cadets à Casablanca, au Maroc. Lors de cette compétition, il a obtenu la troisième place. Depuis les Jeux méditerranéens de 2018 à Tarragone, où il a terminé à la neuvième position, Marvin a choisi de représenter Monaco. La même année, il a remporté une médaille de bronze au Tournoi Label Excellence Juniors, une réussite qu’il a répétée en 2019 à la Coupe d’Europe Juniors. En 2020, il ajoute une nouvelle médaille aux Championnats de France Juniors. L’année suivante, il en décroche une nouvelle au tournoi Label Excellence Seniors. En 2023, il remporte une médaille d’argent lors des 19e Jeux des Petits États d’Europe.

Tout comme Marvin Gadeau, c’est le 2 aout que commence la première épreuve d’athlétisme (100m) pour Marie-Charlotte Gastaud, 25 ans. Elle détient plusieurs records nationaux sur le 400m haies et le 200m. Elle a participé en 2024 aux Championnats du monde d’Europe à Rome et aux Championnats du monde en salle à Glasgow.

Parmi les six athlètes monégasques présents aux Jeux, Lisa Pou est la première à se qualifier pour Paris. Nageuse française naturalisée monégasque en octobre 2023, elle a remporté une médaille de bronze en relais mixte en eau libre lors des Championnats d’Europe de natation 2018 à Glasgow, aux côtés de Lara Grangeon, David Aubry et Marc-Antoine Olivier. En avril 2023, elle a remporté la course de 10 km à l’Open de Martinique, ce qui lui a permis de se qualifier pour les Championnats du monde de Fukuoka avec l’équipe de France. Cependant, elle a choisi de représenter la principauté de Monaco. C’est sa première participation aux Jeux Olympiques, et elle porte le drapeau monégasque aux côtés du nageur Théo Druenne. La première épreuve de Lisa Pou est prévue pour le 8 août. Elle attend cet événement avec impatience et exprime une certaine nervosité.

Tout le programme des épreuves est à retrouver sur le site des jeux olympiques

