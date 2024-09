Les couleurs affectent notre énergie

AD

Les couleurs ont une influence profonde sur notre humeur et notre bien-être. Chacune est d’ailleurs en lien avec des vibrations spécifiques. Elles sont donc capables d’impacter notre état physique, mental et émotionnel.

Le rouge, l’orange et le jaune

Amélie Aura, énergéticienne, vous donne quelques exemples concrets.

Ainsi, le rouge est une couleur énergisante et stimulante. On l’associe à la passion, au courage et à l’action. Cette couleur peut également évoquer des sentiments d’urgence et de danger !

L’impact du rouge peut augmenter l’énergie, stimuler l’adrénaline et favoriser l’activité physique. On l’utilise pour attirer l’attention mais il peut aussi engendrer de l’agitation ou de l’anxiété s’il est utilisé en excès.

L’orange, lui, symbolise l’enthousiasme et l’optimisme. Son impact stimule la créativité et l’interaction sociale. Enfin, le jaune représente la lumière, la joie et l’intellect. Il améliore et stimule la pensée analytique.

C’est une couleur qui peut élever l’humeur, mais notez qu’un excès de jaune peut aussi causer de la nervosité.

L’impact des couleurs

Elles ont un effet psychologique, environnemental, physiologique ou encore une influence culturelle ! En effet, elles déclenchent des réactions émotionnelles.

Par exemple, le rouge peut augmenter le rythme cardiaque, quand le bleu induit une sensation de calme. Ces effets sont en partie dûs à des associations culturelles, mais aussi à des réponses physiologiques innées.

Les couleurs affectent aussi notre corps. La lumière bleue est connue pour inhiber la production de mélatonine, une hormone qui favorise le sommeil. A l’inverse, la lumière rouge n’a pas cet effet, ce qui explique pourquoi elles sont parfois utilisées dans les environnements nocturnes notamment.

