Les dessous des boissons végétales

Aujourd’hui, les boissons végétales s’inscrivent comme de possibles alternatives plus saines au lait de vache. Mais est-ce vraiment le cas ? Analyse avec Charlotte Jacquet .

Une composition pas si transparente ..

Malheureusement beaucoup de ces boissons végétales industrielles sont loin d’être aussi saines qu’on pourrait le penser. Si on regarde de plus près le cas du lait d’amande, certaines bouteilles contiennent moins de 3% d’amandes. Pour le reste de la composition on retrouve principalement de l’eau, des épaississants, des stabilisants et parfois des arômes naturels ou artificiels. Pour d’autres, on ajoute aussi du sucre.

Ainsi, ces boissons ne sont pas nourrissantes. Côté portefeuille, elles sont souvent plus chères que leur concentration en amandes ne le justifie.

Réaliser sa boisson végétale

C’est très simple à réaliser. Il suffit de prendre 100 grammes d’amandes. La veille, faites-les tremper dans un litre d’eau de qualité. Ensuite, si vous avez un extracteur vous les passez petit à petit avec de l’eau. Vous pouvez également utiliser un blender. Dans ce cas, mixez les amandes et l’eau, puis filtrez le mélange avec un sac à lait pour obtenir une boisson pure, sans additifs ni conservateurs !

Charlotte suggère d’ajouter une pincée de cannelle ou de vanille en poudre. La préparation est à consommer dans les trois à cinq jours.

Le résidu de poudre qu’il vous reste, l’okara, est très bon. Vous pouvez l’utiliser dans des plats salés ou sucrés pour ne pas avoir à le jeter.

