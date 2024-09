Les élèves de l’Academy ont fait leur rentrée à l’AS Monaco

AD

Vendredi dernier, les jeunes joueurs scolarisés au centre de formation de l’AS Monaco, La Diagonale, ont fait leur rentrée.

Ils ont été accueillis par leurs professeurs, ainsi que par Thiago Scuro, le directeur général du club, et Sébastien Muet, directeur du centre de formation. Ce dernier leur a rapidement présenté le centre et rappelé les valeurs fondamentales du club, afin de commencer cette nouvelle année scolaire dans les meilleures conditions. Chaque élève a ensuite été affecté à sa classe, en effectif réduit, comme le précise Sébastien Muet.

Les élèves de de l'Academy on fait leur rentrée à l'AS Monaco Sébastien Muet, directeur du centre de formation

Allier études et football, une priorité pour le centre de formation. Parmi ces nombreux jeunes joueurs, certains deviendront peut-être professionnels, d’autres non. C’est pourquoi l’accent est mis sur leur scolarité, afin d’assurer un meilleur avenir à ces jeunes joueurs du centre comme Melvin et Théo qui livrent leurs impressions au micro de Radio Monaco.

Les élèves de de l'Academy on fait leur rentrée à l'AS Monaco Melvin et Théo, élèves de l'Academy

