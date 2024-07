Les Plages Électroniques : 17ème édition pleine de nouveautés

Du vendredi 16 août au dimanche 18 août, les Plages Électroniques sont de retour pour leur 17ème édition. Lors de la conférence de presse du mercredi 10 juillet, toutes les nouveautés de cette édition ont été dévoilées.

Une toute nouvelle programmation est prévue, accueillant des stars de la musique telles que SCH, Gazo, Paul Kalkbrenner et bien d’autres encore, le tout accompagné d’infrastructures entièrement repensées : une nouvelle scène, La Centrale, pouvant accueillir jusqu’à 4500 personnes en intérieur. Le Palais des Festivals ouvrira également ses portes pour proposer au public différentes scènes, à la fois à l’intérieur du palais et sur le toit. C’est le rendez-vous incontournable des Azuréens, trois jours qui s’annoncent incroyables, tels sont les mots d’Allegra Trichard, directrice des Plages Électroniques et d’Allover, l’agence azuréenne productrice de festivals.