Les stages de cirque sont de retour à Monaco

Le 8 juillet dernier, les stages de cirque ont débuté sous le grand chapiteau du Festival de Cirque de Monte-Carlo. Au programme : jonglage, diabolo, équilibre, boule d’équilibre, acro-cirque, sans oublier les disciplines aériennes.

C’est ouvert pour les plus jeunes à partir de 4 ans, les adolescents et même les adultes jusqu’au 9 août. Ces activités sont organisées avec l’aide du gouvernement princier sous la direction de l’école de cirque Tous en Piste, dirigée par une ancienne trapéziste professionnelle, Corinne Edon fils de Gérard Edon lui aussi célèbre trapéziste du 20ème siècle.

Corinne Edon, Directrice de l'Ecole de cirque TOUS EN PISTE

Les stages multidisciplinaires sont accessibles pour les plus jeunes entre 4 et 16 ans, les stages aériens à partir de 11 ans, et enfin, les adultes ont droit à des soirées aériennes de 19h à 21h pour les semaines du 15 au 19 juillet et du 22 au 26 juillet. Pour réaliser toutes ces activités, l’école fait appel à des instructeurs expérimentés venant de toutes les disciplines du monde du cirque, souvent d’anciens professionnels ou des élèves de l’école. Marco Chaillan, artiste trapéziste depuis plus de 20 ans et professeur de cirque, nous explique la routine de chaque entraînement pendant ces cinq semaines de stage.

Marc Chaillan, Artiste trapéziste et professeur de cirque

Victime de son succès, les stages sont quasi complets pour cette saison. Vous pouvez vérifier les disponibilités sur le site de l’école Tous en Piste : https://www.tous-en-piste.com/. Sinon, il faudra attendre janvier 2025 pour l’ouverture des nouvelles inscriptions.

