L’été au Port Hercule : Animations et Nouveautés !

Chaque année, du 1er au 25 août, le port Hercule se transforme en un lieu de festivités avec « L’été au Port Hercule ».

Cet événement propose une multitude d’activités pour petits et grands, des stands alimentaires variés, ainsi que le village de l’AS Monaco. Parmi les grandes nouveautés de cette édition, on trouve un parcours Ninja accessible de 16h à 22h30, comme toutes les autres attractions. Olivia Novaretti Paulmier, cheffe du service animation de la ville de Monaco, nous présente ces animations et nous invite à profiter pleinement de cet été festif.

Olivia Novaretti Paulmier, cheffe du service animation de la ville de Monaco

Pour la deuxième fois, à « L’été au Port Hercule », les chalets et stands gourmands labellisés « Sites historiques Grimaldi de Monaco » font leur retour. En effet, une grande variété de produits, allant de l’Alsace jusqu’au sud de l’Italie, y est proposée, permettant ainsi aux visiteurs de découvrir et de savourer des spécialités régionales. Tels sont les mots de Thomas Fouilleron, secrétaire de la Fédération des Sites historiques des Grimaldi.

Thomas Fouilleron, secrétaire de la Fédération des Sites historiques des Grimaldi

Plusieurs soirées spéciales sont prévues. Tout d’abord, le 9 août, ne manquez pas le grand spectacle de drones à 22h. Ensuite, le 17 août, les châteaux gonflables pour les plus jeunes feront leur retour à 18h, suivi d’une soirée spéciale années 90/2000 à 21h30.

Plus d’informations sur le site de la mairie de Monaco.

