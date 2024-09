AD

AD

Pour sa septième édition, la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern, qui vise à sauvegarder le patrimoine en péril, a sélectionné le Fort-Royal de l’île Sainte-Marguerite à Cannes.

Le Fort-Royal, devenu propriété communale après le rachat du fort par la ville de Cannes , en 1996, a subi de nombreuses détériorations au fil du temps, tant au niveau de ses structures défensives que de certains de ses bâtiments. Face à cette situation, la Mairie de Cannes envisage un vaste programme de réhabilitation et de sécurisation du site. Le soutien financier du Loto du Patrimoine permettra à la municipalité de mener ce chantier d’envergure avec plus de sérénité, comme l’explique Jacques Joncour, délégué départemental adjoint de la Fondation du Patrimoine pour les Alpes-Maritimes.

play_arrow L'île Sainte-Marguerite à Cannes choisie par la Mission Patrimoine Jacques Joncour, délégué départemental adjoint de la Fondation du Patrimoine pour les Alpes-Maritimes

Lors d’une visite sur place ce mercredi 4 septembre, Thomas Onzon, Directeur Général des Services Techniques de la Ville de Cannes, a exposé en détail le plan des futurs travaux, en précisant les différentes priorités d’intervention.

play_arrow L'île Sainte-Marguerite à Cannes choisie par la Mission Patrimoine Thomas Onzon Directeur General des Services-Techniques de la Ville de Cannes

L’île Sainte-Marguerite témoigne de plus de 2 000 ans d’histoire. Ses premières traces d’occupation remontent à l’époque romaine, et elle a joué un rôle crucial au fil des siècles, notamment en tant que site stratégique militaire et religieux. Un lieu à la fois essentiel et unique pour le patrimoine de Cannes , tels sont les mots de Christophe Roustan Delatour, directeur adjoint des musées de la Mairie de Cannes.



play_arrow L'île Sainte-Marguerite à Cannes choisie par la Mission Patrimoine Christophe Roustan Delatour, directeur adjoint des musées de la Mairie de Cannes

L'équipe