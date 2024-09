L’innovation sociale et la transition écologique

AD

Si le terme innovation évoque souvent la technologie ou les avancées techniques, ici, il s’agit de zoomer sur sa partie sociale. Elle désigne avant tout une manière différente d’aborder les problèmes et d’entreprendre.

L'innovation sociale Céline Brugioni

Une innovation au service de la transition

L’innovation sociale vise à repenser nos modèles d’organisation et à développer des solutions bénéfique pour le plus grand nombre. Cela vaut pour l’alimentation, la santé, la précarité énergétique ou l’emploi. Ainsi, elle encourage l’esprit collaboratif, favorise la redistribution des richesses et met en avant des projets qui ont pour objectif de servir le bien commun. Parmi les exemples les plus significatifs, on peut citer les coopératives d’alimentation, le microcrédit, le commerce équitable ou encore les banques alimentaires.

Ces dernières ont d’ailleurs un impact majeur en luttant contre la faim tout en réduisant le gaspillage alimentaire. Elles contribuent ainsi à une meilleure gestion des ressources et à une réduction de l’empreinte environnementale.

Tous les acteurs engagés

L’innovation sociale se développe souvent au niveau local, sur les territoires, là où les besoins sont les plus pressants et les solutions les plus adaptées peuvent émerger… C’est le fruit de collaborations entre différents acteurs, incluant les citoyens. On distingue quatre catégories principales. Les associations, qui sont souvent à l’avant-garde pour identifier les besoins sociaux émergents. Les fondations d’entreprises, les fondations reconnues d’utilité publique et les fondations de l’économie sociale. Puis, les entreprises de l’ESS, l’Economie Sociale et Solidaire. Enfin, les collectivités territoriales.

La clé réside dans la collaboration et la participation active des usagers et des citoyens. L’innovation sociale est fondamentalement participative ! En effet, elle ne se contente pas de créer des solutions pour les gens, elle les implique dans la conception et la mise en œuvre de ces solutions. Des solutions adaptables et réplicables comme le fameux exemple des jardins partagés.

