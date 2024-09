L’intérêt de la motricité libre pour les enfants

AD

« Viens on papote » est de retour avec le réseau monégasque Entreparents. Radio Monaco reçoit aujourd’hui Agnès Guénin, psychomotricienne et accompagnante en parentalité. Zoom sur la motrocité libre.

Qu’est ce que le développement psychomoteur ?

Il s’agit de l’ensemble des processus qui permettent progressivement au bébé de bouger, de penser et d’entrer en relation avec son environnement. Ça ne comprend pas seulement le mouvement. Par ailleurs, au début de sa vie, la motricité du nouveau-né est entièrement réflexe. Puis, peu à peu, il découvre la motricité volontaire entre trois et quatre mois.

Il y a encore quelques années, on pensait qu’il fallait que le parents stimule activement son enfant pour favoriser son développement. En réalité, on le sait aujourd’hui, le bébé est très compétent dès sa naissance. Il n’a pas besoin qu’on le stimule. En revanche, il est important de lui proposer un environnement sécurisant et des moments de partage. Cette combinaison lui permettra d’évoluer seul et à son propre rythme.

La motricité libre

Cette approche encourage la liberté du mouvement dès la naissance. La pédiatre hongroise Emmi Pikler en est à l’initiative. Selon elle, un bébé est naturellement programmé pour se développer seul, sans intervention ni contrainte. Dans la pratique, cela signifie qu’on va lui proposer un environnement sécurisé, adapté à son âge, où il peut explorer ses capacités de manière autonome.

Par exemple, on peut le poser sur une surface ferme sur le dos et le laisser découvrir ses mouvements. Il faut aussi être capable de supporter sa frustration de parents en ne faisant pas à sa place. Ici on parle d’un enfant qui est déjà dans la motricité volontaire, donc autour de quatre/cinq mois !

Enfin, certains équipements n’encouragent pas la motricité libre. C’est le cas des transats, cale bébé, tapis trop mou. Mieux vaut privilégier un tapis ferme, des habits adaptés également.

Quels sont les bénéfices de la motricité libre ?

Cette approche contribue à développer les compétences motrices. Mais aussi la confiance en soi, l’autonomie, la persévérance, la prise d’initiative, la créativité, la compréhension du monde et de son corps . Contrairement à ce que certains pensent, cela augmente aussi la sécurité du bébé. Par exemple, si votre enfant se hisse seul sur le canapé, c’est qu’il sera capable d’en descendre. Il va essayer, sans se mettre en danger, expérimenter, puis réussir. Si on l’aide à monter, le jour où il est seul, il risque de tomber !

