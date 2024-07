Menton lance sa nouvelle saison culturelle

AD

Le maire de Menton, Yves Juhel, a officiellement annoncé ce mardi 9 juillet le lancement de la nouvelle saison culturelle de la ville. L’annonce a eu lieu au Théâtre Francis-Palmero, situé au Palais de l’Europe, en présence de Pascale Just, directrice des affaires culturelles de Menton.

Théâtre, musique, expositions et bien plus encore : Pascale Just a présenté l’intégralité du programme. Elle a évoqué de nombreuses nouveautés, notamment dans le domaine du théâtre, avec l’arrivée des pièces « Le Mage du Kremlin » et « Le Cercle des poètes disparus », couronnée par deux Molières cette saison. Elle a également promis une meilleure accessibilité des tarifs, avec des réductions pour les jeunes et les personnes en situation de handicap.

La ville de Menton affirme sa volonté de développer une politique culturelle riche et ambitieuse. La priorité pour le maire, Yves Juhel, est de proposer une programmation de qualité tout en couvrant tous les domaines possibles.

Ces prochaines semaines et mois s’annoncent chargés à Menton, à commencer par le 75e Festival de musique, qui se tiendra du 27 juillet au 12 août. L’ensemble du programme de cette nouvelle saison ainsi que la billetterie pour chaque représentation sont disponibles sur https://www.menton.fr/-Saison-Culturelle-.html

