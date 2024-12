Monaco inaugure Mareterra, un quartier de six hectares construit sur la mer

AD

C’est officiel : Monaco a un nouveau quartier, Mareterra. La zone de 6 hectares a poussé sur l’eau en 10 ans de travaux et d’études. Un projet pharaonique à deux milliards d’euros, inauguré par la famille princière ce mercredi 4 décembre.

Le public peut découvrir un quartier tout neuf à partir de ce jeudi 5 décembre. Mareterra a officiellement été inauguré ce mercredi, après 10 ans de travaux et d’études, et la mobilisation de plus de 300 entreprises et 4 000 personnes.

Cette extension en mer « incarne ma vision d’une Principauté qui ose, qui embrasse l’audace, qui a le goût du risque mais qui maîtrise son destin avec sagesse et sait écouter l’environnement« , a déclaré S.A.S Le Prince Albert II lors de son discours.

Cet éco-quartier de 6 hectares, gagnés sur la mer, comprend une promenade maritime, un port, des espaces verts, douze commerces et restaurants, une extension du Grimaldi Forum ainsi que 160 places de parking publiques. En ce qui concerne le logement, Mareterra accueille 110 appartements, dix villas et quatre maisons de ville.

Un quartier respectueux de l’environnement

Plus de 1000 arbres ont aussi été plantés. « Ce n’est pas tous les jours qu’on plante autant d’arbres et qu’on crée un parc urbain en centre-ville« , se réjouit Céline Caron-Dagioni, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme. Sur les six hectares, trois d’entre eux sont accessibles au public.

play_arrow Un quartier vert où le public peut déambuler Denis Valode, l'un des architectes en charge du projet

Le projet Mareterra a dû relever le challenge de construire sur l’eau tout en respectant l’environnement terrestre et maritime de Monaco. Le défi est réussi, pour Pierre Descamp. Le biologiste marin est aussi le gérant d’Andromède Océanologie Monaco, la société qui s’est occupée de l’étude d’impact sur l’environnement marin. Il n’a jamais vu un tel projet se soucier autant de la biodiversité marine, en particulier des posidonies, des plantes aquatiques répandues en Méditerranée.

Au total, 500 mètres carrés d’herbiers de posidonies ont été transplantés pour leur protection. « C’était assez unique, il y avait une forte ambition environnementale« , dit-il.

play_arrow Défi environnemental relevé Pierre Descamp, gérant de la société Andromède Océanologie Monaco

Ce nouveau quartier augmente de 3% le territoire monégasque. Il s’agit de la huitième extension à Monaco, la première depuis 51 ans.

