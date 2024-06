AD

La 5e Rencontre des Sites Historiques Grimaldi de Monaco célèbre le passé commun de la Principauté avec des territoires français et italiens.

Rendez-vous les samedi 15 et dimanche 16 juin pour la 5e Rencontre des Sites historiques Grimaldi de Monaco. Cette année, la manifestation accueille dix communes italiennes. Ventimiglia, Olivetta San Michele, Airole, Ripacandida, Campagna, Monteverde, Spinazzola, Poggiorsini, Terlizzi et Canosa di Puglia sont de la fête. Il y a aussi deux communes françaises : Breil-sur-Roya et Bathernay.

Une fête populaire

Chacune d’entre-elles fera connaître son histoire et son patrimoine. Au programme : dégustations de spécialités culinaires, danses folkloriques, découverte d’artistes et de métiers typiques, balades à poney, parties de boules carrées, animaux de la ferme, etc.

L’un des moments forts du week-end sera le spectacle « Son et Lumière » prévu samedi soir à 22h. L’accès à la Place du Palais princier sera libre et gratuit.

Près de 150 sites labellisés

Au fil des siècles, les Grimaldi ont tissé des liens et se sont ancrés dans de nombreuses régions françaises et italiennes. Les princes de Monaco sont duc de Valentinois, marquis des Baux, comte de Carladès, baron de Saint-Lô, d’Hambye, comte de Longjumeau, etc. Ces titres ont été reçus à la suite d’accords diplomatiques ou d’alliances matrimoniales. Près de 150 sites ont un lien avec la famille Grimaldi.

Pour pérenniser les liens entre les anciens « fiefs » ayant un passé commun avec la Principauté, S.A.S. le Prince Albert II se déplace régulièrement dans ces territoires. En 2018, le Souverain a souhaité l’instauration de la 1ère Rencontre des Sites historiques Grimaldi de Monaco.

Retrouvez ci-dessous, notre entretien avec Thomas Fouilleron, secrétaire général de la Fédération des Sites historiques Grimaldi de Monaco.

play_arrow Monaco invite ses anciens fiefs sur la Place du Palais princier Thomas Fouilleron

