A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ce lundi 25 novembre, le Comité monégasque des droits des femmes lance sa campagne, « De l’ombre à la lumière ». Il édite un livre digital pour parler des violences invisibles.

« De l’ombre à la lumière ». C’est le nom de la campagne du Comité monégasque des droits des femmes, lancée ce lundi 25 novembre à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Cette année, la campagne se concentre sur les violences invisibles, à travers trois thèmes. La violence économique, celle qui se manifeste dans le milieu sportif ou envers les femmes en situation de handicap. Des violences « souvent méconnues », auxquelles Monaco n’est pas épargnée. « En réalité, malheureusement, on se rend compte qu’il n’y a pas de barrière sociale, et à Monaco aussi, il y a des femmes victimes de violences », explique Céline Cottalorda, déléguée interministérielle pour les droits des femmes en Principauté.

En 2023, 55 cas de violences ont été recensés par la Sûreté publique. Au 1er novembre 2024, « on est déjà à 49″, détaille Céline Cottalorda.

play_arrow Monaco : un livre digital contre les violences faites aux femmes Céline Cottalorda, déléguée interministérielle pour les droits des femmes

Dans ce livre digital, neuf professionnels, issus d’horizons différents, présentent les solutions possibles pour sortir de la violence et être accompagné en Principauté. Yannick Alla, puériculteur au Centre Hospitalier Princesse Grace, fait partie de ces professionnels. « On va certainement être les premiers acteurs présents pour les femmes qui se lancent dans le grand bain de la libération », explique-t-il. Yannick Alla est le seul puériculteur de l’hôpital. « Dans le quotidien, quand cela se présente, ce n’est pas forcément évident de se livrer face à un homme. C’est pour cela qu’on ne travaille jamais seul et que je suis toujours accompagné de mes binômes féminins. »

play_arrow Monaco : un livre digital contre les violences faites aux femmes Yannick Alla, puériculteur au Centre Hospitalier Princesse Grace

Le livre digital est également disponible sous forme de podcast sur le site du comité. Le programme complet des conférences, gratuites et ouvertes à tous sur réservation, est aussi à retrouver en ligne.

