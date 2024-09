Nice : séance photos pour les familles de victimes de violence routière

AD

Vendredi 13 septembre, une séance photo a été organisée dans le cadre du projet Inside Out, créé par l’artiste JR.

Cette future œuvre artistique éphémère, composée d’un collage de 3 000 portraits de proches de victimes d’accidents de la route, sera réalisée sur le pont de l’Alma à Paris en 2025. Elle offrira ainsi un espace de recueillement et de partage aux familles endeuillées. L’Association Antoine Alléno a lancé un Tour de France pour collecter ces portraits. De passage à Nice, Yannick Alléno, chef cuisinier et fondateur de l’association portant le nom de son fils, tragiquement fauché par un chauffard, nous explique la symbolique de cette œuvre.

Fondée le 19 juillet 2022, l’association Antoine Alléno a pour mission d’accompagner les familles et les proches après la perte d’un enfant ou d’un jeune adulte. En plus de sensibiliser le public, elle apporte un soutien précieux à ceux qui en ont besoin, qu’il soit administratif, judiciaire, financier ou psychologique. Des aides souvent absentes pour les familles, comme le souligne Yannick Alléno, chef cuisinier et fondateur de l’association.

Plusieurs proches et familles de jeunes victimes étaient présents pour participer à cette séance photo. Ils sont unanimes sur le manque de soutien et de communication extérieure. Catherine Larguier, mère de Romain, 29 ans, qui a perdu la vie en tant que passager dans un accident de voiture causé par un conducteur sous l’emprise de stupéfiants, dénonce une justice qu’elle juge trop « laxiste ». Nicolas Boulon, frère du pompier Jérémy Boulon, percuté par une voiture alors qu’il conduisait sa moto, déplore le manque de communication auquel il a été confronté.

