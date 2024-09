AD

Nintendo Museum : Un hommage à 135 ans d'innovation et d'imagination Romain Blanchy

Nintendo, multinationale emblématique fondée en 1889 et spécialisée dans les jeux vidéo, fait parler d’elle avec une nouvelle annonce qui ravira les fans du monde entier. La firme japonaise a révélé l’ouverture prochaine de son premier musée, le Nintendo Museum, situé à Kyoto, sur l’ancien site de son usine historique. Ce lieu sera entièrement dédié à son riche héritage, retraçant ses débuts et son évolution dans l’industrie.

Un Parcours Unique Retracé

Fondée à l’origine pour la production de cartes à jouer et de jouets, Nintendo s’est orientée vers les jeux vidéo dans les années 1970. C’est ce parcours fascinant que le Nintendo Museum mettra en lumière. Les visiteurs pourront explorer l’évolution des produits phares de l’entreprise, notamment ses consoles et manettes géantes, et découvrir l’incroyable transformation des graphismes de jeux emblématiques tels que Mario et The Legend of Zelda.

Une Expérience Immersive

Outre les jeux vidéo, l’exposition mettra en avant les produits fabriqués par Nintendo avant son entrée dans l’univers vidéoludique. Le musée offrira des expériences interactives, avec des reconstitutions de foyers japonais de l’époque, des ateliers pratiques, et bien plus encore. Un restaurant et une boutique exclusive seront également à disposition, proposant des articles uniques liés à la marque.

L’ouverture du Nintendo Museum est prévue pour le 2 octobre, et pour les impatients, une visite guidée virtuelle est déjà disponible sur la chaîne YouTube de Nintendo.

Retour sur 1984 : La Naissance de la Famicom

Un autre moment marquant de l’histoire de Nintendo remonte à 1984, année où la console Famicom (connue sous le nom de NES en Europe) a été lancée au Japon. Ce Family Computer a rapidement connu un succès mondial, s’écoulant à plus de 60 millions d’exemplaires.

Cette console mythique a vu naître certaines des franchises les plus célèbres de Nintendo, dont Super Mario Bros, Metroid, et The Legend of Zelda. Ces licences ont marqué des générations de joueurs et restent incontournables dans l’univers du jeu vidéo aujourd’hui.

Nintendo continue ainsi de réaffirmer sa place de géant de l’industrie, avec ce musée célébrant à la fois son histoire et son influence sur la culture moderne.

