Cap sur Gotham City avec la série spin-off “Le Pingouin”

Romain Blanchy

Un héros légendaire au cœur de l’univers DC Comics

Créé par Bob Kane et Bill Finger, Batman est apparu pour la première fois en 1939, dans un comic publié par DC Comics. Ami de Superman, ce héros masqué mène une double vie : quand il ne combat pas le crime sous l’identité du Chevalier Noir, il est Bruce Wayne, milliardaire et playboy de Gotham City. Batman est un symbole de justice sombre, son surnom de « Chevalier Noir » reflétant sa lutte acharnée contre la corruption et le chaos qui gangrènent sa ville.

Découverte de la dernière nouveauté tirée de l’univers de Batman : une série dédiée au célèbre super-vilain, Le Pingouin. Ce personnage charismatique, souvent relégué au second plan, prend enfin la lumière dans une série qui lui est entièrement consacrée.

Un retour très attendu après “The Batman”

Souvenez-vous, en 2022, le film “The Batman” de Matt Reeves nous avait offert une version torturée et sombre du Chevalier Noir, incarné par Robert Pattinson. Cependant, un personnage avait particulièrement marqué les esprits : Le Pingouin, interprété par un Colin Farrell méconnaissable. L’acteur, transformé par des maquillages spectaculaires, avait donné vie à un Pingouin complexe et intrigant.

Dans cette nouvelle série, disponible sur la plateforme MAX, Colin Farrell reprend son rôle de façon magistrale. Ce spin-off de huit épisodes se déroule juste après les événements de “The Batman”. Gotham City est dévastée, le chef mafieux Carmine Falcone a été éliminé, et une guerre de pouvoir se profile dans les bas-fonds de la ville. Le Pingouin voit alors une opportunité en or de prendre les rênes de Gotham.

Une plongée dans les profondeurs de Gotham

Colin Farrell a décrit cette série comme une immersion dans les entrailles les plus sombres de Gotham, là où les vrais jeux de pouvoir se jouent. L’ambition, la manipulation et la rivalité y sont au cœur de l’intrigue, promettant une exploration plus profonde du personnage du Pingouin. Ce spin-off offre aux fans l’occasion d’en apprendre plus sur cet anti-héros, souvent cantonné à un rôle secondaire mais dont l’histoire est captivante.

Une série pour les amateurs d’intrigues sombres

Pour ceux qui apprécient les ambiances glauques et les intrigues complexes, cette série est une opportunité parfaite de prolonger l’univers de “The Batman”. Rendez-vous sur la plateforme MAX pour découvrir “Le Pingouin” et plonger dans les abysses de Gotham City.

