On a visité l’école départementale de la mer à Saint-Jean-Cap-Ferrat

Ce mardi, Charles Ange Ginésy, Président du Département des Alpes-Maritimes, a visité l’École Départementale de la Mer de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Depuis son ouverture en 2002, cette école fonctionne comme un véritable outil pédagogique.

Tout au long de l’année, elle accueille des enfants de 6 à 12 ans pour des classes découvertes ou des séjours en centre de vacances. Les élèves découvrent la mer, les traditions locales, et apprennent à apprécier et à préserver la nature en toute saison. Répartis en plusieurs groupes, ils participent à diverses activités comme la voile, le paddle et la plongée. Olivier Heuleu, directeur de l’école depuis ses débuts, nous fait part de cette expérience enrichissante.

Le Conseil départemental s’engage pleinement pour cette école, cherchant à former les citoyens de demain et à les sensibiliser aux enjeux futurs, notamment écologiques. Son objectif est d’offrir aux plus jeunes un accès diversifié à des activités physiques et sportives tout en les préparant à devenir des citoyens engagés dans la protection de notre planète. Le Président Charles Ange Ginésy a clairement exprimé cette ambition.

Si vous voulez inscrire vos enfants, les inscriptions aux séjours sont ouvertes en ligne chaque année en mai. Plus d’informations sur le site du département

