Pluies et orages: gros dégâts à Saint-Martin-Vésubie

Après les intempéries survenues lundi en montagne, la crue de la Vésubie a emporté plusieurs ponts et passages à guets. Heureusement, aucune victime n’est à déplorer.

“Le cauchemar recommence “ , titre le journal Nice-Matin en première page ce mardi 25 juin 2024. Le quotidien régional détaille les dégâts provoqués à Saint-Martin-Vésubie par les pluies et les orages survenues hier. Les eaux de la Vésubie ont submergé plusieurs ponts et passages à guet provisoires construits après la tempête Alex, voire reconstruits après la tempête Aline d’octobre dernier.

Une nuit à l’abri

Selon le dernier bilan du SDIS 06, les pompiers ont mis à l’abri 52 personnes hier soir. Une bonne quarantaine d’entre elles étaient bloquées dans le gîte du Boréon. Les personnes secourues ont passé la nuit soit à l’hôtel soit dans une salle communale de Saint-Martin-Vésubie. Le Ministre français de l’intérieur, Gérald Darmanin, a assuré hier soir que les autorités et les services de secours étaient pleinement mobilisés. Du côté de la Métropole Nice Côte d’Azur, on affirme être à pied d’œuvre pour rouvrir au plus vite la route du Boréon et désenclaver le quartier Deloutre.

Interrogé par nos confrères de BFM Nice Côte d’Azur, l’adjoint au Maire, Thierry Ingigliardi, déplore une situation insupportable pour les habitants. Selon lui, les pluies des derniers jours n’avaient rien d’exceptionnelles mais les ouvrages provisoires sont trop fragiles. « C’est toujours pareil, ce sont les infrastructures provisoires qui ne tiennent pas » , assure l’élu local.

