AD

AD

À Monaco, 5 694 élèves ont fait leur rentrée cette année. 2 590 dans les écoles primaires, 1 622 dans les collèges et 1 482 dans les lycées. La grande nouveauté de cette rentrée est l’ouverture du tout nouveau collège Charles III.

Ce sont plus de 23 805 m² qui ont accueilli les élèves ce matin. L’une des principales préoccupations concernant ce nouvel établissement était son accessibilité. Le bâtiment n’est desservi par aucune voie automobile. Lionel Beffre, le nouveau Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, a expliqué lors d’un point presse jeudi dernier que le trajet s’effectue essentiellement à pied ou via les transports en commun.

play_arrow Première rentrée scolaire au nouveau collège Charles III Lionel Beffre, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur

Trois salles d’éducation musicale, trois salles d’arts plastiques, une piscine, un gymnase multisport et même un amphithéâtre. L’objectif pour Lionel Beffre, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, est de mettre l’accent sur tous les domaines éducatifs en offrant des infrastructures adaptées.

play_arrow Première rentrée scolaire au nouveau collège Charles III Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur

La question de l’utilisation des écrans et du numérique reste un sujet complexe. Jean-Philippe Vinci, directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, souhaite mettre l’accent sur l’éducation aux dangers d’Internet et l’utilisation du téléphone portable. Il préconise un usage responsable et éclairé du numérique au sein de l’établissement.

play_arrow Première rentrée scolaire au nouveau collège Charles III Jean-Philippe Vinci, directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports

Autre point important évoqué jeudi dernier lors de la présentation du nouveau collège : le harcèlement et le cyberharcèlement en milieu scolaire. La Principauté dispose d’une loi pour lutter contre ces formes de violence (Loi n° 1.513 du 3 décembre 2021), qui s’applique dans tous les établissements scolaires de Monaco. Elle garantit aux élèves un environnement scolaire sûr et prévoit la désignation d’un référent dans chaque établissement. Jean-Philippe Vinci, directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, assure qu’ils mettent tout en œuvre pour lutter contre ces phénomènes.

play_arrow Première rentrée scolaire au nouveau collège Charles III Jean-Philippe Vinci, directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports

L'équipe