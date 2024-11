Recensement : les Monégasques prennent la tête des nationalités

AD

Sur les 38 367 résidents comptabilisés, les locaux sont, pour la première fois, les plus représentés. Ils sont 9 179 (soit 23,9% de la population) contre 8 473 Français (22,1%) et 7 515 Italiens (19,6%). Le trio de tête reste le même mais la courbe s’est inversée depuis le dernier grand recensement de 2016. Autre chiffre remarquable : La part des résidents qui ne sont ni Monégasques, ni Français, ni Italiens est aujourd’hui de 4 habitants sur 10 contre 1 sur 10 au début du 20e siècle.

C’est l’un des faits marquants du recensement 2023, dont l’IMSEE (Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques) vient de dévoiler les résultats. Les Monégasques sont désormais plus nombreux que les Français dans leur pays.

Un nouveau mode de calcul

Le recensement est désormais basé sur « les registres ». La méthode consiste à assembler les différentes bases de données et systèmes d’information existant (Service de l’État Civil et de la Nationalité de la Mairie de Monaco, Direction de la Sûreté Publique, Direction de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports, Direction de la Prospective de l’Urbanisme et de la Mobilité et Administration des Domaines).