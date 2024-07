AD

AD

L’ouverture officielle du site Handiplage sur la plage du Larvotto a eu lieu le jeudi 4 juillet. Jusqu’au 1er septembre, les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite pourront profiter de ces nouveaux aménagements avec une équipe de six handiplagistes.

Cette réouverture avait eu lieu dans la matinée en présence de Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement et Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, et de représentants du Conseil National, de la Mairie, de la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales, de la Direction de l’Aménagement Urbain et du Service des Parkings Publics.

Accès simplifié et sécurisé, aménagements des horaires, nouveaux matériels, un plus grand effectif, plusieurs nouveautés ont été présentées. L’objectif est de faciliter l’accès à la plage et à l’eau pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.

play_arrow Réouverture du site Handiplage : Quoi de neuf cet été ? Michaël Fiori, direction de l'Action et de l'Aide Sociales de Monaco et chef de division Inclusion Social et Handicap

Lancé initialement par le club Soroptimist de Monaco il y a 23 ans, puis rejoint par le gouvernement princier, le site Handiplage du Larvotto accueille environ 80 baigneurs réguliers pour un total de 600 baignades* durant l’été.

play_arrow Réouverture du site Handiplage : Quoi de neuf cet été ? Elisabeth Lillo-Renner, présidente du club soroptimist de Monaco

À la suite de la rénovation du Larvotto, l’espace Handiplage a été déplacé à l’extrémité ouest de la baie afin de faciliter l’accès en fauteuil roulant jusqu’à la plage. Christophe Robino a également précisé qu’une meilleure signalisation a été mise en place pour retrouver plus facilement la plage.

play_arrow Réouverture du site Handiplage : Quoi de neuf cet été ? Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Affaires Sociales et de la Santé

*chiffres de la direction de l’Action et de l’Aide Sociales de Monaco datant de 2022

L'équipe