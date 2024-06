Restaurant Avenue 31 à Monaco

AD

Découvrez Avenue 31, un restaurant qui allie élégance, sophistication et cuisine méditerranéenne de qualité. Parfaitement situé au cœur de la Principauté de Monaco, Avenue 31 se trouve sur l’Avenue Princesse Grace, à proximité de la plage du Larvotto. Cette localisation privilégiée offre une vue imprenable sur la Méditerranée, permettant aux clients de profiter d’un repas avec un panorama exceptionnel.

Une Décoration Élégante

La décoration intérieure, dominée par des tons beiges et une lumière douce, crée une ambiance chic et apaisante. Les chaises en bois clair et les détails en velours bleu complètent le style moderne et raffiné du restaurant, afin d’offrir un environnement parfait pour profiter d’un repas délicieux.

Une Carte Méditerranéenne Moderne

La cuisine d’Avenue 31 met en avant la cuisine méditerranéenne moderne, avec une grande attention portée à la qualité et à la fraîcheur des ingrédients. La carte propose une variété d’entrées, de plats principaux et de desserts, revisités pour plaire à tous les palais. La Piccata de Filet de Veau au Citron et Purée de Pomme de Terre est un plat délicat. La Salade d’Épinards, Poire, Pecorino, Noix & Artichaut est une entrée qui allie des saveurs sucrées et salées.

Côté plats à partager, découvrez les Asperges Gratinées au Parmesan et à la Truffe ou encore le Petit Crabe en Tempura accompagné d’une sauce spicy.

Informations Pratiques

Avenue 31 est situé au 31 Avenue Princesse Grace à Monaco

Le restaurant est ouvert pour le déjeuner et le dîner dans une ambiance conviviale et élégante,.

