Salon de l’emploi : Les hôtels de Courchevel recrutent à Monaco

Courchevel se prépare pour sa saison hivernale 2024 avec son salon de l’emploi. Ce mardi, de 10h00 à 17h30, de nombreux hôtels et restaurants de Savoie se sont réunis au Fairmont Monte-Carlo.

Cet événement, organisé en partenariat entre l’établissement monégasque et Courchevel Emploi représente une opportunité précieuse pour ceux qui cherchent un emploi dans l’industrie hôtelière de montagne, comme l’explique Corinne Secco, directrice de Courchevel Emploi.

Corinne Secco, directrice de Courchevel Emploi

Le salon regroupe une grande variété de métiers de l’hôtellerie, tels que chefs, serveurs, commis, maîtres d’hôtel, cuisiniers, barmans, réceptionnistes, voituriers et personnel de ménage. Les participants ont l’occasion de rencontrer les recruteurs des établissements les plus prestigieux de Courchevel, de passer des entretiens et de candidater pour les postes disponibles. Il s’agit de la troisième édition de cet événement à Monaco, avec un bilan en constante amélioration, selon Corinne Secco.

Le Salon de l’Emploi Saisonnier de Courchevel fera également une escale à Cannes ce mercredi 28 août, de 9h30 à 17h30, au Carlton.

