Cet été, plongez dans l’univers des sensations fortes en Principauté de Monaco et sur la Côte d’Azur. Pour ce premier épisode nous allons prendre de la hauteur et découvrir la société HAGTIME.

Fondée par Sébastien Carbillet et Clément Fabre, cette société propose une multitude d’activités excitantes, de quoi répondre à toutes vos envies d’aventure !

Une expérience unique : le parachutisme en principauté

« Comment réaliser mes rêves ? »

HAGTIME, dont le nom signifie « have a good time », a été créée pour offrir des expériences inoubliables à ceux qui se demandent comment occuper leur week-end ou comment réaliser leurs rêves les plus fous. Sébastien Carbillet, cofondateur de l’entreprise, explique que leur objectif est de répondre à deux questions essentielles : « Qu’est-ce que je vais faire ce week-end ? » et « Comment réaliser mes rêves ? ».

HAGTIME propose des activités à sensation principalement en Principauté, sur la Côte d’Azur, et dans d’autres régions d’Europe.

Du « sur mesure » pour plus de sensations

L’entreprise ne se contente pas de proposer des activités standards, elle offre également des expériences sur mesure, adaptées aux désirs spécifiques de ses clients.

Sébastien cite des exemples variés de personnalisation : « Nous avons déjà organisé des demandes en mariage, des livraisons de montres sur des plages privées, et même des sauts en parachute avec des drapeaux portant des messages personnalisés. Notre seule limite est l’imagination de nos clients, bien sûr, tout en respectant les règles de sécurité. »

Le saut en parachute en Principauté :

Parmi les nombreuses activités proposées, le saut en parachute depuis un hélicoptère au-dessus de Monaco est sans conteste la star. Cette expérience unique, baptisée SkyTime Monaco, permet de découvrir la Principauté depuis le ciel, offrant des vues à couper le souffle. « Nous proposons des sauts en tandem qui permettent de vivre la chute libre à 3500-4000 mètres d’altitude, avec des panoramas incroyables sur Monaco, ses eaux aux multiples nuances de bleu, et les montagnes environnantes, » décrit Sébastien.

Ce qui distingue cette expérience, c’est le saut depuis un hélicoptère en vol stationnaire. Contrairement à un avion, l’hélicoptère ne fournit aucun appui au moment du saut, ce qui intensifie la sensation de liberté et d’adrénaline.

« Pour tout parachutiste, c’est le Graal de sauter depuis un hélicoptère, et le faire au-dessus de la Principauté ajoute une dimension magique à cette expérience. »

Pour ceux qui cherchent à vivre des moments uniques et mémorables, HAGTIME est la porte d’entrée vers des aventures inoubliables. Plus d’informations sur les offres et les personnalisations possibles sont disponibles sur leur site web, hag-time.com.

