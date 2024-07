Sécurité routière : Opération de sensibilisation sur l’A8 à Mougins

AD

La Préfecture des Alpes-Maritimes, l’Escadron Départemental de la Sécurité Routière et Vinci Autoroutes ont organisé, le dernier week-end de juillet, une opération de sensibilisation et de prévention sur l’aire d’autoroute de Mougins, sur l’A8.

Les autorités ont choisi les grandes vacances, une période de forte affluence, pour installer des stands de prévention routière sur les aires d’autoroute comme celle de Mougins, très récemment. Ces stands mettent l’accent sur des conseils pratiques.

On y aborde la préparation des voyages et l’importance de faire des pauses régulières. On y souligne, aussi, les dangers de l’utilisation du téléphone au volant et de la conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants. Les automobilistes y reçoivent des éthylotests, gilets jaunes et autres goodies. Ces distributions s’accompagnent de messages pédagogiques.

Nadia Hulin, coordinatrice départementale et chef du bureau de la sécurité routière dans les Alpes-Maritimes, souligne l’importance de ces actions de sensibilisation.

Elle rappelle que les statistiques de sécurité routière pour le premier semestre de 2024 sont préoccupantes.

De son côté, Romain Pouilloux, adjoint au chef d’escadron de l’Escadron Départemental de Sécurité Routière des Alpes-Maritimes (EDSR 06), aborde la problématique de la hausse significative du nombre de deux-roues circulant sur les routes et autoroutes en période estivale. Selon lui, cette augmentation s’accompagne souvent d’un relâchement des comportements sécuritaires, ce qui conduit à une hausse des accidents impliquant ces véhicules.

Enfin, Laura Tardiveau, adjointe à la communication chez Vinci Autoroutes, exprime sa préoccupation face à l’augmentation du nombre d’accidents dont les patrouilleurs autoroutiers sont victimes. En 2023, 52 véhicules d’intervention ont été heurtés sur l’ensemble du réseau Vinci Autoroutes. Elle souligne l’importance des initiatives de sensibilisation, comme celle organisée à l’aire de Mougins, pour rappeler aux automobilistes les bonnes pratiques.

