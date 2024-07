AD

AD

play_arrow Sensations fortes et paysages de rêve au Monte Carlo Bay Romain Blanchy

Dans le cadre de notre série estivale, Radio Monaco vous emmène découvrir les activités sensationnelles proposées en Principauté et sur la Côte d’Azur.

Aujourd’hui, nous nous sommes rendus au Monte Carlo Bay, un établissement prestigieux de la Société des Bains de Mer de Monaco, pour rencontrer Ralph Rayo, responsable de la base nautique de l’hôtel.

Situé au bord de l’eau, le Monte Carlo Bay offre une panoplie d’activités nautiques, parfaites pour les amateurs de sensations fortes et les amoureux de la mer. Ralph Rayo nous a détaillé les nombreuses options disponibles pour les clients de l’hôtel.

« Nous proposons des activités motorisées telles que le ski nautique, le wakeboard, le wakesurf – une variante du wakeboard sans corde, où l’on suit la vague du bateau – ainsi que le parachute ascensionnel, des bouées tractées, et des jet skis. Cette année, nous avons introduit une nouveauté : le scooter flight, un foil équipé d’un guidon de trottinette », explique Ralph Rayo.

Focus : parachute ascensionnel

Parmi ces activités, le parachute ascensionnel se distingue particulièrement. Cette activité, lancée en 1972 sur la côte, a connu une évolution remarquable depuis ses débuts. « Mon père était le précurseur à l’époque, et cela avait démarré à Nice, à Opéra Plage. À l’époque, les parachutes étaient petits et permettaient de monter qu’une personne, démarrant de la plage en courant. Aujourd’hui, nous utilisons des techniques plus avancées, démarrant directement d’un bateau plateforme. On peut voler à une, deux, trois, voire cinq personnes, selon le poids total, qui ne doit pas dépasser 200 à 220 kilos », précise Ralph Rayo.

Une activité pour tous !

Accessible à tous, le parachute ascensionnel ne nécessite aucune compétence spécifique. Les participants sont équipés d’un harnais et n’ont qu’à profiter de la vue spectaculaire.

« À Monaco, nous avons une vue exceptionnelle. La chaîne de montagnes de Roquebrune en arrière-plan, toute la Principauté à observer depuis une centaine de mètres d’altitude, grâce à une corde qui se déroule jusqu’à 200 mètres. Les clients se trouvent ainsi à 100 mètres d’altitude, offrant une vue féerique sur Monaco », ajoute Ralph Rayo.

Pour les intéressés, des informations supplémentaires sont disponibles sur le site internet de la Société des Bains de Mer de Monaco (www.montecarlosbm.com) et celui de la base nautique (www.mcwatersports.com). Le Monte Carlo Bay continue d’enchanter ses visiteurs avec des activités innovantes et des vues à couper le souffle, consolidant ainsi sa réputation d’excellence sur la Côte d’Azur.

Radio Monaco vous invite à poursuivre votre découverte des activités estivales en Principauté et sur la Côte d’Azur tout au long de l’été.

