Souffrez-vous d’amnésie écologique ?

C’est la rentrée pour My Positive Impact, le RDV dédié à l’écologie et l’environnement. Pour la reprise, Céline Brugioni, décrypte le phénomène d’amnésie écologique qui nous touche tous.

L’amnésie écologique : normaliser l’état de l’environnement

Théorisé dans les années 1990 par le psychologue américain Peter H. Khan, ce phénomène explique comment chaque génération normalise l’état de l’environnement qu’elle connaît. Concrètement, au fil des décennies, chacune ajuste sa perception de ce qui est « normal » en fonction de son vécu personnel et de son cadre de référence. C’est un effacement de la mémoire collective des conditions environnementales passées.

Souvenez-vous combien d’insectes finissaient leur course dans les pare-brises il y a encore quelques années .. Aujourd’hui, ce n’est plus autant le cas, et pour autant, cette situation ne choque pas les nouvelles générations. L’environnement naturel de nos grands-parents n’existe déjà plus.

Exposer les jeunes générations à la nature

Les études sont formelles. L’exposition régulière à des environnements naturels réduit le stress, l’anxiété et la dépression. A l’inverse, elle booste la concentration, la créativité et favorise un sentiment de bonheur et de satisfaction. C’est pourquoi les initiatives locales sont cruciales pour capter les jeunes générations et les exposer à la biodiversité.

Amener les enfants dans des jardins partagés par exemple est une belle façon de contrer l’amnésie écologique générationnelle. Leur raconter la nature ne suffit pas. Ils ont besoin de la vivre avec tous leurs sens pour l’ancrer en eux.

