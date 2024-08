AD

Le club de natation « Cercle des nageurs d’Antibes » propose actuellement des stages d’été pour les plus jeunes jusqu’à la fin de la saison estivale.

Le CNA, club ayant gagné plus de cent titres de champions de France, est d’ailleurs l’un des plus récompensés du pays. Il a encadré plus récemment le double champion olympique du 100m nage libre Alain Bernard. En dehors de la saison sportive le club propose des semaines de stages publiques accueillant plusieurs jeunes nageurs venant souvent de différent pays, Frederic Vergnoux, entraîneur et directeur général du CNA nous les présente.

Stages d'Été au CNA d'Antibes : l'essor de la natation après les JO Frederic Vergnoux, entraîneur et directeur général du CNA

Sept médailles ont été remportées par la France en natation lors de ces Jeux Olympiques de Paris, offrant à la natation française une opportunité de briller encore plus dans le paysage sportif national. L’effet J-O, c’est ce qu’on ressent au CNA d’après les mots du directeur général Frederic Vergnoux, une augmentation des réservations, un regain d’intérêt pour la discipline, une bonne nouvelle pour la natation dans les club français

Ganira Belly-Cresus, Nageur burundais ayant participé aux Jeux Olympiques 2024

Avis également partagé par l’athlète Ganira Belly-Cresus qui revient justement des Jeux Olympiques 2024.

Plus d'informations sur le site du Cercle des nageurs d'Antibes.

