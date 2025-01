Supprimer les féculents pour perdre du poids ? Un mythe

AD

Supprimer les féculents pour perdre du poids. C’est un mythe récurrent dans le monde des « régimes ». Charlotte Jacquet le clarifie.

Les féculents sont essentiels !

C’est une affirmation contre-productive selon la naturopathe si on souhaite une perte durable et saine ! Les féculents, comme le riz, les pâtes ou les pommes de terre, sont souvent diabolisés dans

les régimes hyper-protéinés ou sans glucides. On leur « reproche » d’être trop caloriques. Alors, c’est vrai qu’ils sont riches en glucides. Pour autant, ce sont des aliments absolument essentiels.

Ils apportent des fibres, des vitamines, des minéraux et une satiété durable grâce à leur index glycémique modéré lorsqu’ils sont bien choisis ! C’est le cas des légumineuses, des patates douces, des céréales complètes ou semi-complètes. Par ailleurs, ils jouent un rôle crucial pour le transit intestinal et le microbiote. Enfin, les glucides qu’ils contiennent sont la principale source d’énergie pour notre cerveau.

Pourquoi cette mauvaise réputation ?

Le problème vient souvent des portions excessives et de la manière dont les féculents sont préparés. Une cuisson trop longue peut faire grimper leur index glycémique. Sans compter, qu’on a tendance à y ajouter de la crème, du fromage et autre sauce bien grasse. Il y a aussi les produits ultra-transformés, comme le riz précuit en 10 minutes ou les pâtes en 3 minutes.

Ainsi tout est une question de quantité et de préparation. Quand ils sont bien cuisinés et consommés en quantité raisonnable, une portion par repas, les féculents n’ont rien de problématique pour le poids.

Au contraire, les supprimer totalement peut entraîner des carences, une perte de masse musculaire et des déséquilibres métaboliques.

