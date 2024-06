Théâtre Princesse Grace : une saison 2024/2025 foisonnante et grandiose

AD

Le Théâtre Princesse Grace a présenté sa saison 2024-2025. La sélection de 27 spectacles célèbre l’art dramatique sous toutes ses formes.

« Cette saison sera éclectique, hymne à la différence ». Tels sont les mots de Françoise Gamerdinger, directeur du TPG, dans l’édito du programme officiel du Théâtre Princesse Grace, saison 2024/2025. Celle-ci célèbrera la richesse et la diversité du spectacle vivant. Objectif : satisfaire tous les publics par le rire ou l’émotion et susciter leur curiosité.

Ainsi, la programmation proposera des grands classiques comme le célèbre Dom Juan de Molière revisité par Macha Makeïeff et des pièces plus contemporaines et audacieuses telles que le seul en scène de Hugo Bardin, mieux connu sous son nom d’artiste Paloma, vainqueur de Drag Race France saison 1.

Françoise Gamerdinger

Parmi les 27 spectacles prévus dont trois hors-les-murs au Grimaldi Forum, citons également Le Cercle des poètes disparus et 20.000 lieues sous les mers, créée à la Comédie Française et primée de nombreuses fois pour son esthétique et son univers onirique.

Jean-Christophe Sanchez

De grands noms se succéderont tout au long de la saison : Michel Boujenah, Sophie Marceau, François Berléand, Yvan Attal, François Morel, Hugo Becker, Anne Consigny, Stéphane de Groodt et tant d’autres artistes connus et reconnus.

Françoise Gamerdinger

