Le bilan estival est très positif, cette année, en Principauté. Le taux d’occupation dans les hôtels et la fréquentation à Monaco est en hausse, en juillet-août, par rapport à 2023.

Monaco attire toujours plus de vacanciers. Les chiffres affichent une augmentation « de deux points en juillet et de six points en août dans les hôtels » par rapport à l’an passé, détaille Guy Antognelli, directeur du Tourisme et des Congrès en Principauté. « La visibilité de la Principauté a grandement bénéficié du Tour de France (le 21 juillet), c’est évident« , explique Guy Antognelli. « Mais nous n’avons pas encore de données pour savoir si c’est sur la période du Tour que la fréquentation a vraiment augmenté. »

play_arrow Tourisme : saison estivale historique à Monaco Guy Antognelli, directeur du tourisme et des Congrès en Principauté

« Un des meilleurs étés de l’histoire en Principauté » – Guy Antognelli, directeur du Tourisme et des Congrès

Les clients français sont les plus nombreux en Principauté, suivis des clients italiens et britanniques. Mais cette année, également, les Américains enregistrent la plus grosse progression : +22% de fréquentation cet été par rapport à l’an passé. « On a assisté à un nouveau phénomène, également, c’est que les touristes américains viennent un peu plus tard que précédemment. Aujourd’hui on en voit beaucoup plus, même en octobre« , ajoute le directeur du Tourisme et des Congrès.

Cette fréquentation ne risque pas de faiblir puisque la compagnie United Airlines ouvrira une nouvelle liaison, entre l’aéroport de Nice et les Etats-Unis, à partir de mai 2025. Il y aura six liaisons directes : deux à JFK, à New York ; une à Newark, Washington, Philadelphie et Atlanta.

L’objectif désormais pour la Principauté est d’étaler la fréquentation sur l’année, et développer davantage le tourisme éco-responsable. « Le tourisme sera responsable, ou ne sera pas« , lance Guy Antognelli. « Nous essayons d’être le plus responsables possible« , dit-il.

