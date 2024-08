Troisième cas autochtone de dengue en France : l’ARS en alerte

AD

Parallèlement aux cas autochtones, une forte augmentation des cas de dengue importés suite à la prolifération du moustique-tigre a été observée, avec 934 cas recensés depuis le 1er mai, selon le dernier bulletin de Santé publique France. En outre, d’autres maladies transmises par les moustiques, telles que le chikungunya (7 cas entre le 1er janvier et le 11 juin 2024) et le virus Zika (2 cas sur la même période), ont également été signalées. L’Agence Régionale de Santé appelle à la prudence et rappelle quelques gestes simples pour se protéger.

La dengue est présente dans toutes les régions tropicales et subtropicales, en particulier dans les zones urbanisées. Elle s’est propagée rapidement dans le monde (Amériques, Chine, Japon) et notamment en Europe, y compris en France. Les premiers symptômes de la dengue apparaissent 4 à 10 jours après la piqûre d’un moustique porteur du virus. Ils incluent une forte fièvre (jusqu’à 40°C), des maux de tête intenses, des douleurs derrière les yeux, musculaires et articulaires, ainsi que des nausées, vomissements, une augmentation du volume des ganglions, et une éruption cutanée. Ces symptômes durent généralement de 2 à 7 jours.

Pour en savoir plus sur la lutte contre le moustique-tigre, consultez le site de l’Agence Régionale de Santé.