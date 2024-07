Un voyage asiatique en Principauté

Les plus curieux pourront découvrir les traditions japonaises au travers des panneaux explicatifs situés à proximité de chaque élément. Un bassin situé au pied du pavillon permet d’admirer une collection de carpes koi, qui évoluent paisiblement au milieu des nénuphars et des lotus. L’entrée au jardin est libre et gratuite.

Tous les bois utilisés pour les constructions du jardin ont été assemblés au Japon, puis transportés en Principauté et remontés sur place par des ouvriers nippons. Les haies de bambous, les tuiles et les lanternes de pierre sont également d’origine japonaise.

Dès votre arrivée, une statue colossale de Bouddha en méditation vous accueille, vous plongeant immédiatement dans une ambiance de sérénité et de méditation. Avec 7 mètres de hauteur sous plafond, un mix de boiseries, de sculptures, de cornic hes et de dorures, ce décor époustouflant vous immerge dans une atmosphère propice à la détente mais aussi à la fête.

Les couleurs chaudes et les deux terrasses à ciel ouvert complètent ce cadre magnifique. La musique lounge est également un élément central de ce lieu, on peut y entendre des sonorités asiatiques pour faire voyager les clients. C’est un endroit où chaque détail est pensé pour vous transporter loin de l’agitation quotidienne et vous offrir une expérience immersive.

La cuisine asiatique à l’honneur

Côté cuisine, le chef Éric Guillemaud et sa brigade mettent à l’honneur les plats thaïs et japonais, en mêlant toutes les nuances de l’Asie. À la carte, vous trouverez des créations uniques de sashimis, makis, sushis mais aussi de nombreuses autres spécialités asiatiques venues de Chine, du Japon, de Thaïlande et d’Asie du Sud-Est.

Alors, pour tous ceux qui rêvent d’évasion sans quitter la Côte d’Azur, commencez votre journée au Jardin Japonais de Monaco et terminez-la au Buddha-Bar Monte-Carlo.