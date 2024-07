AD

Escapade aux Jardins de la Villa Ephrussi de Rothschild Carnet de l'été - Nathalie Michet

Cette année, nos Carnets de l’été du mardi nous emmènent dans les plus beaux jardins de la Côte d’Azur. Pour cette première escale, direction Saint-Jean-Cap-Ferrat. Un eden terrestre nous y attend: les Jardins de la Villa Ephrussi de Rothschild.

Les Jardins de la Villa Ephrussi de Rothschild comprennent neuf jardins différents sur une superficie de plus de quatre hectares. Classé Jardin Remarquable depuis 2005, le site abrite des spécimens exceptionnels comme le dasylirion graminifolium dont il n’existe que quelques exemplaires sur la Côte d’Azur. On y rencontre bien d’autres plantes du bout du monde, dont un immense ficus macrophylla. « C’est l’arbre de la baie de Moreton (ndlr: en Australie). Il en existe aussi dans les grands parcs de Beaulieu et de Monaco » , nous explique le chef jardinien, André Castellan.

Ouverts tous les jours, de 10h à 19h en juillet et août, les jardins vont également accueillir des soirées artistiques. Elles auront lieu deux fois par semaine, le lundi et le mardi. Ces Nocturnes se déroulent du 15 juillet au 27 août, à la lumière des chandelles, dans une ambiance féérique.

