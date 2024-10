Venturi Space et Venturi Astrolab présentent un rover lunaire

AD

La société monégasque Venturi Space et son partenaire américain Venturi Lab ont dévoilé à Milan le prototype d’un nouveau rover lunaire.

C’est au 75e Congrès International d’Astronautique de Milan qu’a été présenté le drôle d’engin. Le nouveau rover de Venturi Space et Venturi Lab répond au nom de « Flip ». Plus petit que le « Flex », son grand frère dévoilé en 2022, le véhicule utilise les mêmes technologies permettant de supporter les conditions extrêmes du pôle sud lunaire. Flip a été conçu « pour répondre à la demande croissante d’entreprises, institutions et organisations scientifiques qui cherchent à déposer à la surface de la Lune des charges utiles de petite taille ».

Astrolab est responsable de la conception et de la fabrication du rover. Plus précisément, la société américaine a développé les actionneurs du véhicule, le châssis, le support de lancement et libération, l’avionique, le panneau solaire, le système de communication, le logiciel de vol et le logiciel au sol.

A l’instar de Flex, ce rover s’appuie sur des matériaux exclusifs pour les conditions cryogéniques, des roues hyper-déformables, des batteries, ainsi que les systèmes d’essai et les processus de fabrication correspondants. Ces technologies ont été conçues et développées par Venturi Space dans ses installations à Monaco, en Suisse, en France et aux États-Unis. Astrolab dirige et conduit les essais ainsi que les opérations intégrées du véhicule, depuis son siège en Californie.

« Nos roues hyper-déformables et nos batteries peuvent résister à des variations de température de plus de 300°C, à un rayonnement solaire agressif et à 180 heures de nuit sous -180°C » Gildo Pastor, Président de Venturi Space & Venturi

